«حليس» يناقش قضايا اجتماعية عبر إذاعة الشارقة في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

انتهت إذاعة الشارقة من تسجيل وإنتاج المسلسل الإذاعي الاجتماعي الكوميدي «حليس»، الذي يعيد نجم الكوميديا الإماراتية جابر نغموش إلى المسلسل في الجزء الثالث منه، ويبث في شهر رمضان المقبل إلى جانب «أيامنا الحلوة» المحلي الخليجي المشترك.

المسلسل في الجزء الثالث من تأليف أحمد الأنصاري، وإخراج وإنتاج تنفيذي لناجي خميس، ويشارك فيه نخبة من النجوم؛ من بينهم: هدى الغانم، عبدالله بن حيدر، عبدالرحمن الزرعوني، عهود، هيثم جاسم، هلين. ويطرح «حليس» موضوعات منفصلة لكل حلقة، تناقش الظواهر الاجتماعية المحلية عن طريق معالجتها الدرامية وبأسلوب ساخر.

وتقول عبير الشاوي، مدير إدارة برامج إذاعة الشارقة: إن «حليس»، الذي يؤدي دوره جابر نغموش لاقى نجاحاً ملفتاً في السابق، ما دعا إلى طرح التسجيل الصوتي لهما في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في العام قبل الماضي، بحضور نجومه، وتضيف: نحاول من خلال المسلسل، طرح أبرز القضايا الاجتماعية السائدة، ومعالجتها بطريقة غير مباشرة، والهدف هو تسليط الضوء على ضرورة التمسك بالعادات والتقاليد المحلية، وضرورة الإصلاح والتوجيه بطريقة كوميدية لا تتخللها أي ألفاظ من شأنها التقليل من قيمة العمل الكوميدي، وتعمل في الوقت ذاته على المحافظة على مستوى الرقي المقدم من قبل إذاعة الشارقة في برامجها كافة.

وتشير الشاوي إلى أن طرح المسلسل في شهر رمضان المقبل إلى جانب «أيامنا الحلوة»؛ يعد تأكيداً لدور المسلسلات الإذاعية كنمط فني إلى جانب باقة البرامج الرمضانية الأخرى.

ويناقش «حليس» عدداً من الموضوعات الاجتماعية؛ من بينها: نسيان بعض العادات والقيم المحلية، الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة الاهتمام بالصحة والرياضة، احترام حق الجار، بر الوالدين، مشاركة الأبناء اهتماماتهم ومراقبة سلوكاتهم تجاه الأجهزة الذكية، وغيرها من القضايا الاجتماعية الأخرى.