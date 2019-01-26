«العذراء» في المونتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

شكر الفنان الكويتي أحمد إيراج زملاءه المصريين الذين شاركوا في أحدث أعماله الدرامية «العذراء»، وذلك عبر مجموعة من الصور نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إيراج: «انتهينا من تصوير مسلسل «العذراء»، الذي بدأنا تصويره في منتصف أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي، بقيادة المخرج محمد القفاص، والمنتج باسم عبد الأمير».

وتابع: «صورت المشاهد الأخيرة للمسلسل في القاهرة، وشاركتنا فيها مجموعة من فناني مصر الذين استمتعنا بالعمل معهم كثيراً. وأعتذر إن سقط اسم أو صورة أحدهم سهواً».

العمل يعتمد على البطولة الجماعية، وينتظر أبطاله انتهاء المونتاج والميكساج، ليكون جاهزاً للعرض في رمضان المقبل.«العذراء» قصة وسيناريو وحوار الأخوين محمد شمس وعلي شمس، وإخراج البحريني محمد القفاص، وبطولة هيفاء حسين، وشجون، ومرام، ومن مصر مجدي إدريس، وبدرية طلبة.