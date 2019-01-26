«الطقس المتطرف» ينكل بالملايين في أنحاء العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تأثر نحو 62 مليون شخص بالظواهر الجوية القاسية في عام 2018، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم، معظمهم بسبب الزلازل وأمواج المد التسونامي وغيرها من الكوارث في أنحاء العالم.

وقال المكتب إن الطقس المتطرف تسبب في معاناة نحو 62 مليون شخص، 40% منهم تقريبا في الهند وحدها. وذكَّر المكتب بإعصاري فلورينس وميشيل في الولايات المتحدة، والحرائق التي وقعت في أوروبا وأمريكا، إضافة لفيضانات الهند وكينيا واليابان.

وبالتزامن نبه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من «خسارة السباق» في مواجهة وتيرة التغيّر المناخي بسبب «غياب الإرادة السياسية». وقال جوتيريس، خلال مداخلة بثت بثاً مباشراً عبر «فيسبوك» أمس الأول إن «وتيرة التغيّر المناخي أسرع من وتيرتنا ونحن بصدد خسارة السباق. وإنّها لكارثة لكوكبنا».

ويشير جوتيريس إلى تعرّض اتفاق باريس حول المناخ لنكسة إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيّته سحب بلاده من هذه المعاهدة. بينما حذّر علماء من أن الأجيال القادمة، تواجه «قنبلة زمنية بيئية»، ناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في إمدادات المياه العذبة. ويُمكن أن يستغرق التأثير الكامل للتغييرات التي تحدث اليوم، أكثر من 100 عام، إلى أن يتم الشعور بها في احتياطات المياه الجوفية في العالم، وفقًا للعلماء. (وكالات)