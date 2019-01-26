ضبط 3 لوحات بعد التشكيك في صحّة نسبتها لهتلر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضبطت الشرطة الألمانية أمس الأول ثلاث لوحات أكواريل بعد التشكيك في صحّة نسبها إلى الزعيم النازي أدولف هتلر. وكان من المفترض بيع هذه اللوحات في مزاد يقام أمس الأول في العاصمة الألمانية.

وأوضحت شرطة برلين على حسابها في «تويتر» أن تحقيقاً قد فتح على خلفية «محاولة احتيال» و«تزوير مستندات».

وتمثّل هذه اللوحات مشاهد مستوحاة من جبال الألب ونهر الراين وتحمل توقيع «أ.هتلر» وهي تعود للعامين 1910 و1911، بحسب ما ورد في كتيّب المزاد الذي أشرفت على تنظيمه دار «كلوس».

وكانت كلّ لوحة معروضة بسعر 4 آلاف يورو ومرفقة بشهادة من خبراء تؤكّد صحّة نسبها، بحسب دار «كلوس».