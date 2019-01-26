نحو مليار دولار مجموع مساعدات الإمارات لسوريا

اسماء السيد - ابوظبي: أعلنت الإمارات الجمعة أن مجموع المساعدات التي قدمتها استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019 بلغ 3,59 مليارات درهم، أي نحو 976 مليون دولار.

وشملت مساعدات غذائية بقيمة 1,23 مليار درهم، بينما بلغت المساعدات الخاصة بالإيواء والمواد غير الغذائية 711,3 مليون درهم، في حين بلغت المساعدات في الجانب الصحي 635,5 مليون درهم.

وفي ما يخص المساعدات على صعيد الخدمات اللوجستية والدعم والتنسيق، فقد بلغت 567,4 مليون درهم، في حين بلغت في قطاع المياه والنظافة العامة 233,2 مليون درهم، وفي قطاع التعليم 190,1 مليون درهم.

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات 15,3 مليون درهم، إلى جانب مساعدات اخرى بقيمة 3 ملايين درهم، بحسب بيان رسمي.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وأعادت دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية الشهر الماضي فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا على خلفية الاحتجاجات.