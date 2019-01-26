شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: انشقاق مسؤول فى الحديدة عن ميليشيات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انشق مسؤول يمني، يوم الجمعة، عن ميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة الحديدة غربى البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية - أن العميد على هندي، مدير عام مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكن من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثى وغادر صنعاء، بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر أن العميد هندي، شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل بقيادات فى الميليشيات طالبا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ على قوزى الذى تحتجزه الميليشيات فى سجن حجة.

يذكر أن القيادى فى مليشيات الحوثى المكنى "أبو على الكحلاني" المنصب مشرفا أمنيا لمحافظة الحديدة، كان قد هدد العميد هندي، وقال له "إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة فى رأسه"، عقب انتقاداته الشديدة للميليشيات.

وتزايدت الانشقاقات فى صفوف القيادات الحوثية، مؤخرا، على خلفية الصراع المحتدم بين اجنحة الميليشيا على النفوذ والاموال المنهوبة فى مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليهم من قبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.