ليبيا والمبعوث الأممي.. انتخابات على صناديق حارقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رسّخت الدبلوماسية الدولية عُرفًا بات سائدًا لعديد السنوات، تمثّل في إيفاد مبعوث أممي لحل صراع مدوٍ أو أزمة عاصفة في بلدٍ ما، لكنّ في بعض الأحيان يصير هذا المسؤول في قفص الاتهام.
وأكّد "المتحدث" التأييد التام لإجراء الانتخابات ورفض تأجيلها، مشيرًا إلى أنّ كلًا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومن وصفه بـ"القائد العام للقوات المسلحة" المشير خليفة حفتر، يريدان إجراءها في أسرع وقت.
وأمام هذه الانتقادات التي توجّه له بزعم تعمّده تعطيل إجراء الانتخابات، ردّ غسان سلامة بأنّه مستعجل على إجراء الانتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم، وقال: "أنا مستعجل أكثر من الليبيين أنفسهم.. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إنها تأجلت".
وبشأن قانون الانتخابات، أكّد سلامة أنّه يتعين على الطبقة السياسية الاتفاق على القانون الذي يجب أن تُجرى على أساسه الانتخابات.
وصرح رئيس المفوضية عماد السائح بأنّها لا تستطيع حتى التخطيط للتصويت على الدستور بسبب نقص التمويل، وقال: "ميزانية المفوضية صفر.. لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".
وأضاف أنّ المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور، مشيرًا إلى أنّ مثل هذا التصويت على الدستور كان من الممكن أن يعقد في شهر فبراير المقبل من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك، لكنّه أشار إلى أنّ المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.
تشير كل هذه الأجواء إلى أنّه ليس من المتوقع إجراء انتخابات ليبية إزاء هكذا ظروف، وقد تحدّثت العديد من التقارير الدولية عن هذا السياق، ومن ذلك ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت - في تقرير نُشر قبل أيام - إنّ الميليشيات تقوم بترويع الليبيين والمهاجرين على حد سواء، في حين لا تجرؤ أي سلطة على مواجهتهم ومحاسبتهم، موضحةً أنّه إلى أن يتغير هذا الوضع، سيبقى احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ضعيفًا.
دخلت نادية عمران عضوة هيئة الدستور الليبي على خط النظرة التشاؤمية، لتثير مزيدًا من الجدل، حيث صرحت قبل أيام بأنّ الانتخابات العامة لن تجرى في موعدها المقرر، وأرجعت ذلك إلى وجود إشكالية حول التعديلات التي أجراها البرلمان مؤخرًا وصعوبة أجراء الاستفتاء ومن ثم غياب قاعدة دستورية تجرى الانتخابات على أساسها.
فتح ذلك الباب أمام تشكيك كبير في إمكانية إجراء أي عملية اقتراع في الداخل الليبي في هذا التوقيت، لا سيّما في ظل حديث المبعوث الأممي عن انفلات أمني على الأرض.
تعليقًا على ذلك، توقّع المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير أنّه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد.
وقال الكبير في تحليله لهذه التطورات: "لا أعرف كيف ينظم غسان سلامة انتخابات وهو حتى الآن ربما لم يحقق أي تقدم على صعيد المؤتمر الوطني الجامع الذي يفترض أن تتفق فيه الأطراف الليبية على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات".
وأضاف: "هناك انقسامات عميقة وتدهور أمني في الجنوب وقد شاهد سلامة ذلك بنفسه، حيث اطلع على حالة التدهور ونقص الخدمات وانتشار العصابات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، وزعم أنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا رغم أنّ الاشتباكات اندلعت في طرابلس بين نفس الأطراف التي عقد سلامة بينها هدنة قبل ذلك".
وأشار المحلل الليبي إلى أنّه من غير المتوقع أن يكون المبعوث الأممي موفقًا في عقد هذا المؤتمر الوطني الجامع كما أعلن في نهاية يناير، منوهًا بأنّ الشهر على مشارف الانتهاء ولم يحدث شيء.
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