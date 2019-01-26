ليبيا والمبعوث الأممي.. انتخابات على صناديق حارقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رسّخت الدبلوماسية الدولية عُرفًا بات سائدًا لعديد السنوات، تمثّل في إيفاد مبعوث أممي لحل صراع مدوٍ أو أزمة عاصفة في بلدٍ ما، لكنّ في بعض الأحيان يصير هذا المسؤول في قفص الاتهام.

في الفترة الأخيرة، توالت الانتقادات التي وجّهت للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وآخر ما صدر في هذا السياق صرح المتحدث باسم القوات التي تسيطر على شرق ليبيا أحمد المسماري بأنّ قواته "سلامة" خصمًا يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد حاليًّا، وذلك بعدما لوّح إلى صعوبات إجراء انتخابات نزيهة على الأرض.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "غسان سلامة يجب أن يتذكر أنّ هذا واجب وطني مقدس ولن نترك ليبيا مثل لبنان دولة ميليشيات وسلطات متعددة.. هذا المسؤول الأممي محاط بخريجين من تورا بورا (المخبأ الجبلي الأفغاني الذي استخدمه ذات يوم الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن).

وقال في تصريحات لقناة "ليبيا" نشرتها على موقعها الإلكتروني: "المبعوث الأممي يتعمد تأخير إجراء الانتخابات لأسباب غير معلومة.. هذا المسؤول تحوّل إلى معارض".

وأكّد "المتحدث" التأييد التام لإجراء الانتخابات ورفض تأجيلها، مشيرًا إلى أنّ كلًا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومن وصفه بـ"القائد العام للقوات المسلحة" المشير خليفة حفتر، يريدان إجراءها في أسرع وقت.

هجوم المسماري على المبعوث الأممي وهو أمر غير معتاد جاء بعد أن عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء انتشار قوات شرق ليبيا، التي تعرف باسم الجيش الوطني الليبي والتي يقودها خليفة حفتر، في جنوب البلاد الأسبوع الماضي.

وتُعقد الكثير من الآمال على إجراء انتخابات عامة في ليبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد استفتاء على إطار عمل دستوري، وكان سلامة قد توقّع إجراء الانتخابات قبل نهاية الربيع.

وأمام هذه الانتقادات التي توجّه له بزعم تعمّده تعطيل إجراء الانتخابات، ردّ غسان سلامة بأنّه مستعجل على إجراء الانتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم، وقال: "أنا مستعجل أكثر من الليبيين أنفسهم.. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إنها تأجلت".

وبشأن قانون الانتخابات، أكّد سلامة أنّه يتعين على الطبقة السياسية الاتفاق على القانون الذي يجب أن تُجرى على أساسه الانتخابات.

وحول صلاحيات الرئيس، أوضح المبعوث الأممي أنّ "هناك مسودة للدستور اعتمدتها الهيئة التأسيسية المنتخبة بليبيا في 27 يوليو الماضي، وهناك ضرورة الاستفتاء عليها"، مشيرًا إلى أنّه إذا لم يتم الاستفتاء عليها يجب إيجاد تفاهم بين الليبيين على قاعدة دستورية أخرى قد تكون في الإعلان الدستوري أو في مكان آخر لكي تُجرى الانتخابات بكامل الشفافية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد طالبت الحكومة - في ديسمبر الماضي - منحها 28.7 مليون دولار، وقالت إنّها دون تمويل لميزانيتها التى تقف حاليًّا عند مستوى الصفر، لن تتمكن من رسم خطط للإعداد للتصويت على دستور جديد وانتخابات عامة فيما بعد.

وصرح رئيس المفوضية عماد السائح بأنّها لا تستطيع حتى التخطيط للتصويت على الدستور بسبب نقص التمويل، وقال: "ميزانية المفوضية صفر.. لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".

وأضاف أنّ المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور، مشيرًا إلى أنّ مثل هذا التصويت على الدستور كان من الممكن أن يعقد في شهر فبراير المقبل من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك، لكنّه أشار إلى أنّ المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.

تشير كل هذه الأجواء إلى أنّه ليس من المتوقع إجراء انتخابات ليبية إزاء هكذا ظروف، وقد تحدّثت العديد من التقارير الدولية عن هذا السياق، ومن ذلك ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت - في تقرير نُشر قبل أيام - إنّ الميليشيات تقوم بترويع الليبيين والمهاجرين على حد سواء، في حين لا تجرؤ أي سلطة على مواجهتهم ومحاسبتهم، موضحةً أنّه إلى أن يتغير هذا الوضع، سيبقى احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ضعيفًا.

ونتيجة للصراعات في ليبيا، لا يزال هناك 200 ألف شخص نازحين داخليًا، فلم تتمكن آلاف العائلات التي فرت من الاشتباكات في بنغازي منذ 2014، والمواجهات المسلحة في درنة منذ مايو 2018، من العودة إلى منازلها أو استعادة ممتلكاتها وسبل عيشها خوفًا من الانتقام من قبل الجماعات المرتبطة بالجيش الليبي التي تتهمهم بدعم الإرهاب.

دخلت نادية عمران عضوة هيئة الدستور الليبي على خط النظرة التشاؤمية، لتثير مزيدًا من الجدل، حيث صرحت قبل أيام بأنّ الانتخابات العامة لن تجرى في موعدها المقرر، وأرجعت ذلك إلى وجود إشكالية حول التعديلات التي أجراها البرلمان مؤخرًا وصعوبة أجراء الاستفتاء ومن ثم غياب قاعدة دستورية تجرى الانتخابات على أساسها.

فتح ذلك الباب أمام تشكيك كبير في إمكانية إجراء أي عملية اقتراع في الداخل الليبي في هذا التوقيت، لا سيّما في ظل حديث المبعوث الأممي عن انفلات أمني على الأرض.

تعليقًا على ذلك، توقّع المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير أنّه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد.

وقال الكبير في تحليله لهذه التطورات: "لا أعرف كيف ينظم غسان سلامة انتخابات وهو حتى الآن ربما لم يحقق أي تقدم على صعيد المؤتمر الوطني الجامع الذي يفترض أن تتفق فيه الأطراف الليبية على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات".

وأضاف: "هناك انقسامات عميقة وتدهور أمني في الجنوب وقد شاهد سلامة ذلك بنفسه، حيث اطلع على حالة التدهور ونقص الخدمات وانتشار العصابات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، وزعم أنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا رغم أنّ الاشتباكات اندلعت في طرابلس بين نفس الأطراف التي عقد سلامة بينها هدنة قبل ذلك".

وأوضح أنّ المأمول من المؤتمر الوطني الجامع هو أن تلتقي الأطراف الليبية كلها على طاولة واحدة لمدة يوم أو يومين ويتفقون على خارطة طريق، لكن إلى الآن لا يعرف سلامة أي الأطراف التي ينبغي أن تكون حاضرةً، ولم يستطع تحديد مكان إن كان داخل ليبيا وبالتالي تكون له رمزية خاصة وسيدقق كثيرًا قبل تحديد مكان لا يعتبره أي طرف غير مناسب.

وأشار المحلل الليبي إلى أنّه من غير المتوقع أن يكون المبعوث الأممي موفقًا في عقد هذا المؤتمر الوطني الجامع كما أعلن في نهاية يناير، منوهًا بأنّ الشهر على مشارف الانتهاء ولم يحدث شيء.