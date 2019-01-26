شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية : زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة السودانية عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير ، إلى الكويت ، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار جولة عربية تشمل عدة دول.
وقال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة أرور الناطق الرسمي للحكومة ، في تصريح صحفي إن زيارة البشير إلى الكويت تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية ، خاصة تلك التي تهم المنطقة ، بجانب مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
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