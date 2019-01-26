مبعوث أمريكي يصل الى أنقرة للتباحث في ملف إنسحاب قوات بلاده من سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد أمريكي برئاسة مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى العاصمة التركية أنقرة للتباحث في ملف انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وقضايا أخرى. وذكرت قناة العربية الإخبارية الليلة أن جدول زيارة جيفري إلى تركيا يتضمن لقاءات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والمتحدث باسم الرئاسة ونائب رئيس لجنة الأمن والسياسات الخارجية إبراهيم قالن. وكان وزير الخارجية التركي قد أكد أنه سيناقش مع جيفري تنسيق عملية الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا، ومقترح المنطقة الآمنة، إضافة إلى موضوع سحب السلاح الذي قدمته واشنطن لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي بحجة محاربته داعش".

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