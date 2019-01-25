مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في #أبوعريش

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، ظهر اليوم الجمعة، عندما كان يلهو بالقرب من منزل أسرته، في الحي الأوسط بمحافظة أبوعريش.

وقالت مصادر، إن الطفل (ح. م) البالغ من العمر ثماني سنوات (يمني لدى أسرته هوية زائر)، حاول تسلق منزل جيرانه من الخارج،عن طريق خزان أرضي وصولًا إلى مكيف إحدى الغرف، إلا أنه قبل أن يصل إلى حافة سطح الغرفة، تعرض إلى صعقة كهربائية، ما أدى إلى وفاته.

وأضافت المصادر، أن شخصًا مصري الجنسية، شاهد أثناء سيره بالطريق لأداء صلاة الجمعة، الطفل ممددًا على المكيف خارج المنزل، فسارع لإنقاذه، إلا أنه اكتشف أن الطفل فارق الحياة، مشيرة إلى أنه أبلغ أسرته التي بدورها نقلت طفلها إلى المستشفى.

وانتقلت فرق من الجهات الأمنية بشرطة محافظة أبوعريش لموقع الحادث، واتخذت كل الإجراءات اللازمة، مستندة إلى التقارير الطبية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.