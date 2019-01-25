ترامب يعلن التوصّل لاتفاق يعيد عمل الحكومة الأمريكية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصُّل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير المقبل.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها".

وأضاف ترامب أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

وتخطّت أزمة الإغلاق الحكومي يومها الـ33، منذ نشوب خلاف حول تمويل جدار يريد ترامب إنشاءه على الحدود مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى داخل البلاد، كما يريد أن تتضمن موازنة الحكومة تكاليف إنشاء هذا الجدار، في الوقت الذي ينظر فيه الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنّه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية للرئيس.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك ثلاثة آلاف كيلو متر، منها 1100 كيلو مُسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكنّ هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات تتم عبرها عمليات التهريب والتسلل.

ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ) على الخطة. وإذا فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى «الإغلاق».

ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كافة بنودها. ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن أن هناك إغلاقًا حكوميًّا سيقع في توقيت محدد.

ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية، وتسريح موظفي الحكومة مؤقتًا. وعلى الجانب الآخر، تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها، مثل الشرطة والدفاع المدني، والوكالات الاستخبارية والهيئات العسكرية، إلا إذا طالت فترة الإغلاق؛ فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.

وقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الخميس، إرجاء إلقاء خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكومي الجزئي؛ وذلك بعدما كان رافضًا الأمر في البداية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بما أن الإغلاق الحكومي متواصل.. طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء خطاب عن حالة الاتحاد.. وافقت، لكنها غيَّرت فيما بعد رأيها بسبب الإغلاق الحكومي، وطلبت تأجيل الخطاب.. هذا حقها. سألقي الخطاب بعد نهاية الإغلاق الحكومي، أنا لا أبحث عن...»، دون أن يكمل تغريدته.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أبلغت ترامب -أمس الأول الأربعاء- أنه لن يسمح له بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي داخل مقر المجلس إلى أن تنتهي أزمة الإغلاق الحكومي، وقالت (في رسالة إلى ترامب): «أكتب إليك لإبلاغك أن مجلس النواب لن ينظر في قرار يسمح بإلقاء الرئيس خطابَ حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة».

وإصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس؛ حيث كان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير الجاري، ويتعين على ترامب أن يقدم إلى الكونجرس تقريرًا عن الدولة، لكن ليس مطلوبًا منه بالضرورة أن يقدمه في خطابٍ يُلقيه أمام المشرعين الأمريكيين في بث تلفزيوني مباشر.

وجاءت رسالة بيلوسي بعد إعلان ترامب أنه يعتزم إلقاء الخطاب في مجلس النواب في الموعد المقرر، رافضًا طلب بيلوسي تأجيله، لكنّه عاد في وقت لاحق ليقول إنه سيقوم بحدث بديل للخطاب، ووصف قرار بيلوسي بأنه «مُخزٍ».

في سياق متصل، كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ البيت الأبيض يعمل أيضًا على وضع خطط طوارئ لعقد حدث بديل في 29 يناير، بما في ذلك تظاهرة محتملة لدعم ترامب.

وكانت بيلوسي قد بعثت رسالة إلى ترامب في 16 يناير الجاري، حثّته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونجرس مكتوبًا، وإثر ذلك، منعها الرئيس من استقلال طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأمريكية هناك.