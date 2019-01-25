الجيش اليمني: مقتل وجرح 100 حوثي في معارك خلال أسبوع

أعلن الجيش اليمني مقتل وجرح 100 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال أسبوع في معارك اندلعت بعدة جبهات في البلاد.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، إن أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الانقلابية سقطوا قتلى أو جرحى، بينهم قيادات ميدانية خلال أسبوع من المعارك الدائرة في مختلف الجبهات التي أسفرت عن تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح الموقع أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات بجبهات صعدة والجوف وتعز والضالع.

وأشار الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية إلى أنه ، خلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني من نصب أول نقطة عسكرية باتجاه مدينة صعدة على الخط الدولي الرابط بين المدينة ومديرية كتاف البقع بعد معارك أدت إلى سيطرة القوات الشرعية على الخط.

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