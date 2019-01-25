شكرا لقرائتكم خبر عن «إشعال الفحم» يتسبب في حريق مجلس بنجران (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أخمدت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم الجمعة، حريقاً اندلع في مجلس بحي البلد بسبب الإهمال أثناء إشعال الفحم. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إخماد النيران دون أي إصابات – ولله الحمد -.

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