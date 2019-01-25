شكرا لقرائتكم خبر عن «نبراس»: 56% من الموقوفين في جرائم القتل دون سن الـ30 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، الدكتور سامي الحمود إن 56% من الموقوفين في قضايا جرائم القتل هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (20 – 29) عاماً، وأن 23% تتراوح أعمارهم بين (30 – 39)، و13% ممن أعمارهم دون الـ20 عاماً.

ولفت الحمود إلى تزايد بعض المثيرات لجرائم القتل، كالتأثير غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الأشعار والشيلات، بالإضافة لبعض المحفزات النفسية؛ مما أدى إلى تغير كبير في جرائم القتل ودوافعه.

وأشار إلى دراسة حديثة حول دوافع جرائم القتل في المملكة، وهي تنقسم إلى عوامل شخصية مثل الغضب والتعصب بجميع أنواعه كالتعصب القبلي، وتعاطي المخدرات والمسكرات، وعوامل اجتماعية مثل ضعف الإيمان، ورفقة السوء، ومشاهدة أفلام العنف أو الألعاب الإلكترونية، وحيازة الأسلحة وانتشارها بين الشباب؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وتابع الحمود أن الشيلات من المواضيع التي نشكو منها في مجتمعنا اليوم التي تعمل على إثارة الشباب من باب التعصب، داعياً ضبط المحتوى الإعلامي، والتصدي للمحتوى العنصري الذي تقدمه بعض الشيلات.