شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يغلق تطبيق مشاركة الصور «Moments» في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة فيسبوك إيقافها لتطبيق لحظات Facebook Moments؛ وهو تطبيق مستقل لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو أطلقته المنصة منذ ما يقرب من أربع سنوات، بحلول تاريخ 25 فبراير.

وتعزم الشركة إغلاق التطبيق بسبب الانخفاض في نسبة الاستخدام، إلى جانب أن التطبيق لم يكن من أولويات الشركة، ولم تحاول دفع الناس إلى استخدامه من خلال إضافة ميزات جديدة.

ووفرت فيسبوك موقعاً إلكترونياً للمستخدمين لتصدير أي صور لديهم على Facebook Moments إلى هواتفهم أو حواسيبهم، أو تحميلهم كألبوم خاص على فيسبوك، مع توفيرها لحد زمني بحلول شهر مايو قبل أن تختفي الصور بشكل نهائي.

وكانت الشركة قد بدأت في تنبيه مستخدمي Facebook Moments عبر التطبيق نفسه والبريد الإلكتروني، كما يحصل أي شخص فتح التطبيق خلال العام الماضي على إشعار على فيسبوك في الأسبوع المقبل.

وقال روشاب دوشي Rushabh Doshi، مدير إدارة المنتجات في فيسبوك: “لقد أنهينا دعم تطبيق Facebook Moments، الذي أطلقناه في الأصل كمكان للناس من أجل حفظ صورهم. نحن نعلم أن الصور التي يُشاركها الناس مهمة بالنسبة إليهم؛ لذا سنواصل تقديم طرق لحفظ الذكريات ضمن تطبيق فيسبوك”.

واستخدم تطبيق Facebook Moments تقنية التعرف على الوجه والموقع الجغرافي لتحديد الصور التي تشكل جزءاً من نفس الأحداث، ثم جمعها في ألبومات.

وكان التطبيق من بنات أفكار المختبر الإبداعي Creative Lab في فيسبوك، الذي أنشأ أيضاً تطبيقات مستقلة مثل Slingshot وPoke، وكلاهما مغلق الآن.

ويمثل إيقاف تشغيل التطبيق مثالاً آخر على مشاكل فيسبوك المتكررة، فيما يتعلق بجعل المستخدمين يحتضنون التطبيقات؛ إذ أغلقت الشركة في السنوات الأخيرة تطبيقات Paper وLifestage وtbh وRooms بسبب الاستخدام المنخفض.