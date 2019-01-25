بعد قطر.. البشير يزور دولة خليجية ثانية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير، إلى دولة الكويت، وذلك بعد أيام من زيارةٍ أجراها إلى قطر.

وقال وزير الإعلام بشارة جمعة المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية، إنّ الزيارة تأتي في إطار جولة للبشير إلى عدة دول عربية استهلها الأسبوع الماضي بزيارة قطر، وفقًا للمركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة).

وأضاف أنّ زيارة البشير إلى الكويت (دون تحديد زمنها) تأتي أيضًا في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية وبخاصةً القضايا التي تهم المنطقة.

وتابع: "سيناقش البشير في زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية".

وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بحجة "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، قائلة إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".

وجدد المتحدث باسم الحكومة "دعم السودان للمبادرة الكويتية لتجاوز أزمة دول الخليج".

والثلاثاء الماضي، أجرى البشير زيارة إلى قطر استغرقت يومين، هي الأولى له خارجيًّا منذ بدء موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيله في 19 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض وزعيم "حزب الأمة" المعارض الصادق المهدي، إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبًا قوات الأمن بـ"عدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين".