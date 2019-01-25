لبنان: ضبط 11 كيلوغراما من الكوكايين مع مسافرين من التابعة التركية في المطار

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 21:48

أعلن المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في مؤتمر صحافي عقده في مطار رفيق الحريري الدولي تناول فيه ضبط أكثر من 11 كيلوغراما من الكوكايين مع مسافرين من الجنسية التركية آتين من البرازيل عبر أثيوبيا، ان "القضية اليوم من القضايا المهمة والتي تعتبر من قضايا التهريب المنظمة عبر الحدود"، مؤكدا ان "العملية ضبطت من خلال نباهة المراقبين في المطار، والتي تمثلت بتفتيش الأشخاص جسديا". وقال: "بهذه العلمية، حمينا بلدنا من أخطر عملية تهريب يقدر ثمنها بمليوني دولار".



وأوضح "ان المسافرين هما شابان صغيران وربما طالبان جامعيان، وتبين أنهما ذهبا من تركيا إلى البرازيل وحملا البضاعة على جسديهما، مقابل مبلغ مالي، والأرجح أن الهدف هو تمويل الإرهاب لأنه ثبت في العالم أن قضايا الممنوعات يصل تمويلها إلى منظمات إرهابية". وأوضح "ان المسافرين هما شابان صغيران وربما طالبان جامعيان، وتبين أنهما ذهبا من تركيا إلى البرازيل وحملا البضاعة على جسديهما، مقابل مبلغ مالي، والأرجح أن الهدف هو تمويل الإرهاب لأنه ثبت في العالم أن قضايا الممنوعات يصل تمويلها إلى منظمات إرهابية". واذ اعتبر "ان القضية اليوم استثنائية لأنه تم ضبط كمية من الكوكايين مهربة من خلال شخص وليس عبر الشحن". قال ضاهر: "يهمنا التعاون مع المواطنين إن كانت لديهم أي معلومات مفيدة ومهمة، ونحن نحفظ سرية المصدر ونحمي المواطنين". وأعلن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "هو من يعطينا الدعم والغطاء للاستمرارية في عملنا".



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