"واتساب" تطرح مميزات جديدة لتطبيق "WhatsApp Business"

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة "واتساب" طرح مميزات جديدة لتطبيقها "WhatsApp Business"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق التطبيق.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، مستخدمي "واتساب للأعمال" سيتمكنون من استخدام ميزة الردود السريعة وميزة التصفية والتصنيفات لقائمة الدردشة، كذلك كشفت عن بعض الأرقام المهمة حيث أشارت أن هناك نحو 5 مليون شركة في العالم تعمل بنشاط مستمر في خدمتها هذه، وهذا يُمثّل زيادة بنحو 3 ملايين عن شهر أبريل من العام الماضي.

وميزة الردود السريعة، هي عبارة عن رسائل محددة مسبقًا يمكن استخدامها للإجابة عن الأسئلة الشائعة، وهنا يمكن للشركات فقط الضغط على (/) في لوحة المفاتيح لتحديد رد سريع وإرساله إلى المستهلك، أما ميزة التصنيفات فهي تسمح لمستخدمي "واتساب للأعمال" على تنظيم الدردشات وجهات الاتصال بحيث يمكن العثور عليها بسهولة لاحقًا.

وتتيح ميزة التصفية فرز الدردشات استنادًا إلى الرسائل أو المجموعات أو القوائم الغير المقروءة.