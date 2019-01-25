"فيسبوك" تغلق تطبيق "Moments" 25 فبراير المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك شركة فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستغلق تطبيقها "Moments" الخاص بالصور في 25 فبراير المقبل، ويتميز هذا التطبيق بكونه يسمح بمشاركة الصور بشكل خاص بين الأصدقاء.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، قال مدير المنتجات للتطبيق، روشباه دوشي: "سننهي دعم تطبيق Moments والذي تم إنشاءه بشكل رئيسي لحفظ الصور للمستخدمين ومشاركتها"، مضيفًا : "نعرف أن الصور التي يشاركها المستخدمين مهمة، لذلك سنستمر بتوفير حلول لمشاركة تلك اللحظات على تطبيق فيسبوك نفسه".

جدير بالذكر أن الصور المتواجدة على تطبيق "Moments" يمكن رفعها ضمن ألبومات على "فيسبوك"، لكن يتم تعيينها بشكل تلقائي إلى خاصة بحيث لا يمكن مشاهدتها إلا من الشخص نفسه، لذلك يمكن لمستخدمي "Moments" الاستفادة من تطبيق الشركة الأساسي حول هذه النقطة.

وأطلقت "فيسبوك" التطبيق في 2015، ويتميز بكونه شبيه في تطبيق "صور جوجل" إلى حدٍ ما، إذ يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور بين أصدقائهم على فيسبوك بشكل خاص دون رفعها على الشبكة بالأساس.