دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على أول هاتف في العالم بدون أزرار أو منافذ

تمكنت شركة «ميزو» الصينية من إنتاج هاتف جديد يعتبر الأول في العالم من دون منافذ أو أزرار على الإطلاق، في خطوة تتقدم بها على عمالقة الهواتف الذكية في العالم.

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وفي الهاتف الجديد للشركة الذي أطلقت عليه اسم «زيرو»، تخلت الشركة عن جميع المنافذ التي تعود عليها العملاء في الهواتف الذكية حول العالم، وسبب تخلى شركة آبل عن منفذ السماعة في هواتفها صدمة وقتها، فما بالك بالتخلي عن جميع النوافذ!

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وقالت الشركة الصينية، إن هاتفها الجديد لا يوجد به منفذ الشحن، أو منفذ لسماعة الرأس، ولا أزرار على الإطلاق، والهاتف بالكاد ليس به فتحة لبطاقة SIM، ولا يوجد به زر الطاقة أو الصفحة الرئيسية أو حتى زر الصوت، قائلة عنه: «الهاتف هو الأول بدون أزرار في العالم».

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الهاتف الجديد يحتوى على شاشة «AMOLED» بقياس 5.99 بوصة، ويأتي بتصميم أنيق للغاية، حيث طرحت الشركة هاتفها في الصين فقط، ولم يتم الإعلان عن إذا ما كانت سيطرح في أمريكا، وكم سيكلف طرحه. المزيد:

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