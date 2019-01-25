رئيسة حزب العمال الجزائري تكشف موقفها من الانتخابات الرئاسية ومما يحدث في فنزويلا

دبي - بواسطة محمد فارس اتهمت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري في الجزائر، الاستخبارات الأمريكية وترامب بمحاولة تنفيذ انقلاب بفنزويلا، وأعربت كذلك عن استغرابها من غياب موقف جزائري واضح من القضية.

وذكر مراسلنا في الجزائر أن الزعيمة اليسارية الجزائرية، أكدت تضامنها المطلق مع الرئيس نيكولاس مادورو والشعب الفنزويلي في مواجهة محاولة الانقلاب، فيما أشارت إلى استغرابها من غياب موقف جزائري رسمي واضح تجاه ما يحدث في وقت عبر فيه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي من الجزائر عن موقف بلاده. © RT زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنونرئيسة حزب العمال الجزائري تكشف موقفها من الانتخابات الرئاسية ومما يحدث في فنزويلا

وفي شأن آخر، شككت زعيمة حزب العمال اليساري في الجزائر، في حوار منسوب إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع مجلة بريطانية مختصة في الشأن الاقتصادي، ورأت أنه "غريب ويتناقض مع سياسات الرئيس"، مضيفة أن محرره شخص تقني يجهل توجهات سياسة الرئيس.

كما تطرقت حنون للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، واستبعدت مشاركة حزبها فيها، وقالت في هذا الشأن: "أعتقد شخصيا أن حزب العمال لا يجب أن يشارك في الرئاسيات المقبلة"، لافتة إلى وجود مخاوف بشأن مآلات هذه الانتخابات، وشبهتها بتشريعيات 1991 التي زجت بالبلاد في أزمة أمنية.

وأفادت أيضا بالخصوص، بأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ستعبر عنه في اجتماع المكتب السياسي اليوم، وستدافع عنه أمام اللجنة المركزية، إلا أنها أكدت في نفس الوقت أنها ستحترم قرار الأغلبية.

المصدر: RT