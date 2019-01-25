شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد تنفي انتشار قوات من الجيش الأمريكي في الأعظمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، انتشار قوات من الجيش الأمريكي في الأعظمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن انتشار قوات من الجيش الامريكي في مدينة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن هذا الأنباء عارية عن الصحة، داعيا إلى توخي الدقة وعدم بث الشائعات في تداول الأنباء.

وكانت أنباء أفادت بانتشار قوات اميركية في مناطق عدة من الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.