أمير قطر يعلق على فوز منتخب بلاده التاريخي

وتأهل منتخب قطر لنصف نهائي كأس آسيا 2019 ليواجه نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل.

كتب أمير دولة قطر "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الإنجاز الرائع وصعوده إلى دور نصف النهائي في بطولة #كأس_آسيا2019.. متمنيا لأبطالنا مواصلة هذا العطاء والأداء المميز حتى نهاية البطولة".



وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا.