شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يجني ملايين الدولارات من استغلال الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف موقع فيسبوك عن توصله إلى ما يفيد بأن الأطفال كانوا يستخدمون حسابات آبائهم في الألعاب المدفوعة، ولم يفعلوا شيئاً تقريباً لمنعهم من إنفاق مبالغ طائلة من المال عليها، وهذا وفقاً لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخراً ونشرها في موقع Reveal.

ووفقاً لموقع “ميرور” البريطاني، تضمنت الوثائق الاتصالات الداخلية حيث تمت مناقشة هذه المسألة، واعترف محلل مخاطر فيسبوك بأن العملات التي تظهر في التطبيق لا تبدو مثل المال الحقيقي للقاصر وينفقها دون وعي، وتم إجراء تحقيق داخلي في الأصل عندما لاحظ مطور Angry Birds Rovio عدداً غير عادي من طلبات رد الأموال.

وتمكنت الشركة من وضع أنظمة يمكن أن تكشف عن الاستخدام دون السن القانونية وناقشت ذلك من خلال الاتصالات الداخلية مع الشركة، ولكنها لم تنفذ أبداً ضوابط لمنع الأطفال من إنفاق أموال والديهم.

وكان الاقتراح هو أن تطلب اللعبة الأرقام الأولى من بطاقة الائتمان المسجلة لإثبات أنهم كانوا أصحاب الحساب وليس الأطفال، ومع ذلك، سُمح باستمرار ما يسمى بـ”الاحتيال الودي”، ولم يقم فيسبوك بتطبيق متطلبات رقم بطاقة الائتمان.

وفي أحد الأمثلة، أنفق طفل فاتورة قيمتها 6، 545 دولاراً، ورفض موقع فيسبوك استرداد الأموال.