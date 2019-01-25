شكرا لقرائتكم خبر عن «فودافون» توقف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت شركة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم، إنها ”أوقفت“ استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية إلى حين توصل الحكومات الغربية لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه هواوي تدقيقاً متزايداً بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية وشكوكاً في أن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس. لكن هواوي نفت تلك الاتهامات.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون نيك ريد يوم الجمعة إن هواوي لاعب مهم في سوق المعدات التي تهيمن عليها ثلاث شركات، وأشار إلى أن معداتها كانت تُستخدم في شبكات فودافون الأساسية في جزء من إسبانيا وأسواق أخرى أصغر حجماً.

أضاف ”قررنا وقف (استخدام معدات) هواوي في شبكاتنا الأساسية، بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة وهواوي من أجل وضع نهاية للموقف، وأشعر أن هواوي منفتحة فعلاً بهذا الشأن وتعمل بجدية“.