شكرا لقرائتكم خبر عن سبعينية أمية تحفظ القرآن كاملاً في عسير.. بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

ضربت مواطنة تخطت السبعين من العمر، أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار وقوة الإرادة، بعون من الله، حيث تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم أنها لا تقرأ ولا وتكتب.

تفاصيل القصة بدأت من قرية آل بجيلة بمركز البشائر، شمال منطقة عسير، حيث استطاعت المواطنة “منسية بنت سعيد بن ظافر العلياني” التي تبلغ من العمر 75 عاماً أن تحفظ القرآن الكريم كاملاً رغم كبر سنها.

وانطلقت المواطنة “منسية”، في مشروعها حفظ القرآن الكريم قبل نحو تسعة أعوام عبر حفظ قصار السور عن طريق تعليم عائلتها لها، إلى جانب الترديد مع أجهزة التعليم الإلكترونية.

وكانت المواطنة السبعينية تستمع للقارئ من خلال التسجيل ثم تقوم بالترديد معه مراراً وتكراراً؛ ومن ثم تختبر بعد حفظ ثلاثة أجزاء حتى أتمت حفظ القرآن الكريم بفضل الله.

وأكدت أن عائلتها كان لها الأثر الكبير في التشجيع إلى جانب منسوبي دار اليقين لتحفيظ القرآن الكريم بقرية آل بجيلة، وتحفيز عضوات لجان الاختبار من جمعية تحفيظ القرآن في بلقرن.