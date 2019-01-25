شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من إمارة عسير بشأن وفاة «مواطنة» في مستشفى محايل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت إمارة منطقة عسير مع ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة مواطنة متأثرة بسكتة قلبية بعد وصولها للمستشفى العام بمحافظة محايل عسير.
وأوضحت الإمارة، في بيان عاجل لها، أنه جرى التحفظ على الملف الطبي للمواطنة، وتحديد جميع من تعاملوا معها من أفراد الطاقم الطبي، وأحيلت قضيتها للجهة المختصة؛ لتحديد سبب وفاتها.
وشددت الإمارة على أن جميع من يثبت تقصيره سيخضع للمحاسبة، مؤكدةً حرصها على متابعة جودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
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