مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات في جنوب قطاع غزة

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات وقعت قرب السياج الحدودي شرق رفح في جنوب قطع غزة، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة.
وقال أشرف القدرة في بيان "استشهد المواطن إيهاب عطاالله حسين عابد (?? عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح"، مشيرا الى انه أصيب برصاصة في "القلب نقل على اثرها الى مستشفى ابو يوسف النجار برفح لكنه فارق الحياة".
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