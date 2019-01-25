انت الان تتابع صحف السعودية: إيران غاضبة من روسيا بسبب إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف استعرضت جهود المملكة من خلال برنامج إصلاحي ووعود تحولت إلى إنجازات ومشروعات واضحة نُفذت باستثمارات كبيرة من القطاع الخاص خلال الشهور الماضية

سلطت الصحف السعودية الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات، على الصعيد المحلي السعودي، والإقليمي، والدولي، وتناولت صحيفة الشرق الأوسط، تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من منتدى دافوس الاقتصادي، الذي أكد مُضي المملكة في الإصلاحات الاجتماعية والمالية والاقتصادية وفقا لـ"رؤية 2030"، قائلا: إن "السعودية استعرضت خلال السنتين الماضيتين في دافوس وخارجه، برنامجا إصلاحيا ووعودا تحولت إلى إنجازات ومشروعات واضحة، نُفذت وتُرجمت باستثمارات كبيرة جدا من القطاع الخاص".

فيما اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، أن عام 2018 شهد زخما في مسار الإصلاحات سيستمر ويتعزز في عامي 2019 و2020، مضيفا أن هناك إدراكا بين المستثمرين المحليين والأجانب بأن العمل في السعودية مستدام، ومؤسساتي، ومبني على أسس واضحة تمكن من سرعة التنفيذ وتواصل مستمر مع القطاع الخاص. واستعرضت

فيما اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، أن عام 2018 شهد زخما في مسار الإصلاحات سيستمر ويتعزز في عامي 2019 و2020، مضيفا أن هناك إدراكا بين المستثمرين المحليين والأجانب بأن العمل في السعودية مستدام، ومؤسساتي، ومبني على أسس واضحة تمكن من سرعة التنفيذ وتواصل مستمر مع القطاع الخاص.

واستعرضت الصحيفة أيضا، تحت عنوان "إيران غاضبة من عدم تشغيل إس 300 في سوريا"، إذ أعرب مسؤول إيراني عن غضب بلاده لعدم تشغيل روسيا منظومة صواريخ "إس 300" خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية قرب دمشق قبل أيام.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشه: إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس 300) المنتشرة في سوريا تم تعطيلها خلال الهجوم الإسرائيلي".

وأضاف بيشه، عقب عودته إلى طهران: "يبدو أن هناك نوعا من التنسيق بين الهجمات والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوريا".

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وتحت عنوان "تركيا وقطر تستغلان الاحتجاجات للاستحواذ على السودان"، ذكرت صحيفة الوطن، أن تركيا وقطر قفزتا على موجة التظاهرات التي اندلعت في السودان احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتصاعدت إلى المطالبة بالإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير بعد 3 عقود من حكمه.

وسارعتا إلى تأكيد دعم الرئيس السوداني بشدة، بالمال والاستثمارات، بما يمكن أن يبقيه في سدة الحكم، وبالتالي الاستحواذ عبر هذا البقاء على القرار في الخرطوم.

وتناولت ذات الصحيفة تحت عنوان "تعثر الإصلاحات يرفع وتيرة الاحتقان بتونس"، تأكيد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن الاستقرار السياسي لبلدان الشرق الأوسط لا يتم إلا من خلال تأمين استقرار المنطقة ككل، وأن الأوضاع في ليبيا المجاورة أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي التونسي، إلى جانب عودة آلاف التونسيين، الذين كانوا يعملون بها في الفترة الأخيرة إلى البلاد.

وحذرت تقارير تونسية من انزلاق الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد نحو مزيد من الاحتقان، وذلك بعد الإضراب العام الذي شهدته تونس في 17 يناير الماضي، وأحدث شللا تاما في جميع المؤسسات الحيوية للدولة.

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وأشارت التقارير إلى أن أزمة تفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة التضخم، مع تدهور العملة الوطنية، وضعف القدرة الشرائية، وزيادة نسبة البطالة، وتراجع الموارد السياحية، بفعل الهجمات الإرهابية، قد تكون مؤشرا خطيرا للانزلاق نحو الفوضى.

أما صحيفة "سبق"، فنقلت عن منظمة العفو الدولية، تغييب إيران 7 آلاف شخص في السجون خلال 2018.

وكشفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقريرها، أن السلطات الإيرانية اعتقلت في العام الماضي أكثر من 7 آلاف شخص، في حملة قمع سافرة.

وأفادت بأن الحملة المذكورة شملت محتجين وطلابا ومحامين وصحفيين وناشطين في مجالات البيئة وحقوق المرأة ونقابيين، مضيفة: "المئات من هؤلاء سجنوا أو جلدوا، وأن 26 معارضا على الأقل قتلوا بينما مات 9 آخرون في السجون".

وأشارت إلى أن 112 شخصا على الأقل اعتقلوا أو بقوا رهن الاحتجاز في عام 2018، بعد أن بدأت نسوة بنزع حجابهن علنا للاحتجاج على قانون ارتداء الحجاب القسري.