الان تتابع أمير الباحة يستجيب لأم تقف عاجزة أمام صغارها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، دعوة للمواطنة عواطف الغامدي، والتي نشرت قصتها بإحدى الحسابات على الهاشتاق “#ام_تقف_عاجزه_امام_صغارها”، لزيارته الأسبوع المقبل وتلبية احتياجاتها. وانتشرت قصة السيدة بعدما أرسلت رسائل عدة تشكو قسوة المعيشة، مؤكدة أن لديها 4 أطفال يعيشيون في شقة بعدما التهم الديون كل ما يملكون.

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