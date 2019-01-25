الان تتابع تحفظوا على “الكرباج”.. عقوبات رادعة لطالب سحل معلمة مصرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر عدة عقوبات بحق طالب ثانوي في إحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، بعد أن ظهر في فيديو يسحل معلمة بالحرم المدرسي حتى أفقدها الوعي، مسببا لها عدة إصابات.

قبل تنفيذ العقوبات بحق الطالب تقدمت معلمة اللغة الفرنسية بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة وتدعى “عواطف” ببلاغ، تتهم فيه الطالب “جمال” (17 عاما)، بسحلها من خلال جرها في ممر الطابق الثالث بالمدرسة، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات في وجهها ويديها قبل فقدانها الوعي.

وقالت المعلمة البالغة من العمر 31 عاما، إنها أثناء قيامها بمراقبة الطلاب في امتحان بمادة الجغرافيا، لاحظت إخراج الطالب المذكور “كرباج حديدي”، كان يخفيه في طيات ملابسه، لتهديد زميل له في اللجنة نفسها، كانا تشاجرا سابقًا، فتحفظت على الكرباج طوال فترة الامتحان، ورفضت منحه إياه.

وأوضحت المعلمة، في تصريحات صحفية، أنه وبعد انتهاء الامتحان، جاء التلميذ يطلب منها إعادة الكرباح لها، مردفة: “غافلني وحاول خطف الكرباج فمسك يدي وظل يسحبني في ممر الدور الثالث ولم أشعر بنفسي إلا بعد ما أيقظني زملائي من غيبوبتي”.

وقررت وكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، ثينة كشك، إحالة مدير المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة، ومراقب الدور الثالث في امتحانات المدرسة، للتحقيق؛ لتقصيرهم الشديد في واقعة سحل المعلمة.

وقرر محافظ كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد طه إلغاء امتحانات الطالب، في جميع المواد الدراسية، وحرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، معتبرا العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، بالنسبة له عام رسوب.

وشمل قرار المحافظ حرمان الطالب ايضًا من دخول الامتحان في العام الدراسي المقبل 2019 – 2020، أي حرمانه من دخول الامتحانات عامين بداية من العام الدراسي الحالي، وإلزام إدارة المدرسة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كما تضمن قرار محافظ كفرالشيخ، إحالة جميع الأوراق الخاصة بالواقعة إلى النيابة الإدارية في كفر الشيخ، لإجراء التحقيق مع مدير المدرسة، ومسؤول أمن اللجنة، للاختصاص واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهما.