أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 22 مواطن برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة بحسب بيان لها، نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن من بين الإصابات 14 طفل بإصابات مختلفة، إضافة إلى استهداف سيارة اسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنابل الغاز.

وشارك الفلسطينيون اليوم الجمعة في مسيرات العودة الـ 44 وسط تعزيزات الاحتلال وجوده العسكري على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد رفض حركة حماس للدفعة الثالثة من المنحة القطرية، التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار. وقالت الحركة إن غزة لن تكون جزءا من الابتزاز أو مسرحا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للاحتشاد الكبير خلال جمعية “جريمة الحصار مؤامرة لن تمر”، والمشاركة الواسعة فيها، لتوجيه رسائل قوية بأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحصار الظالم، أو القبول بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: إصابة 22 مواطن خلال الجمعة 44 لمسيرات العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.