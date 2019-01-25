دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

وفقاً لتقرير لنيويورك تايمز فإن المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكيربيرغ يخطط لتوحيد خدمات المراسلة لتطبيقاته الثلاث فيسبوك ماسنجر وانستقرام وواتساب ببنية برمجية واحدة مع المحافظة على ميزة التراسل المشفر التي تضمن للمستخدمين عدم إطلاع جهة خارجية على محدثاتهم.

وكما أفاد التقرير فإن عملية الدمج لا تعني أن الجانب الخاص بالمراسلة في التطبيقات الثلاث سيتم توحيده ضمن خدمة واحدة؛ بل سيبقى كل تطبيق قائم بذاته كما عهده المستخدمين سابقاً؛ لكن يكمن التغيير في تمكين مراسلة شخص من الماسنجر لآخر متواجد على واتساب أي بمعنى آخر لو أردت مراسلة صديق لك من تطبيق الماسنجر وهو لا يمكلك سوى حساب واتساب فهذه العملية ستمكنك من القيام بذلك.

ولا تزال الشركة في بدايات تطبيق هذه المرحلة الجديدة في حياة تطبيقاتها حيث يتوقع أن يتم جلبها بشكل فعلي في نهاية العام الحالي أو في وقت مبكر من العام المقبل 2020، وبالنسبة للفكرة بشكل عام ربما لن يرغب عدد كبير من المستخدمين باللجوء إليها وسيفضلوا الاحتفاظ بخصوصيات كل تطبيق على حدة تجنباً للمتاعب والإزعاج.

التدوينة زوكيربيرغ يخطط لدمج خدمات المراسلة لكل من واتساب وانستقرام والماسنجر ظهرت أولاً على عالم التقنية.