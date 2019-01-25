غلق كلي وجزئي بمحور 26 يوليو ونفق "النهضة" بالجيزة لصيانة الفواصل

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قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق الجزئي لمطلع ومنزل شارع السودان ومطلع ميدان لبنان اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 27/1/2019 الساعة 5 صباحاً على أن يكون العمل على مرحلتين، مع ترك حارة مرورية، وذلك بسبب القيام بإجراء صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة، وفقا لبيان الإدارة اليوم.

كما قررت "مرور الجيزة"، الغلق الكلي والجزئي لنفق "النهضة"، وذلك في إطار القيام بأعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بالنفق بنطاق محافظة الجيزة لرفع كفاءة النفق، وأوضحت أنه قد تقرر الغلق الكلي والجزئي للنفق على النحو التالي:

غلق كلي من يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

وغلق جزئي من يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الساعة 1 ظهراً حتى يوم السبت الموافق 26 لذات الشهر الساعة 5 صباحاً.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.