فرنسا تعلق على "صفقة رافال أخرى" لمصر

دبي - بواسطة محمد فارس أعلن مسؤول في قصر الإليزيه أن فرنسا لا تتوقع أن تبرم مصر صفقة لشراء 12 طائرة رافال أخرى، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للقاهرة الأسبوع المقبل. © Getty الإليزيه: مصر لن توقع صفقة لشراء طائرات رافال مع فرنسا
وقال المسؤول وفقا لـ"رويترز"، إن "بمقدور مصر استكمال أسطولها من طائرات رافال خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لكن لن يكون هناك توقيع لعقود خلال زيارة الرئيس".
ومنذ عام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية عبر 3 صفقات أسلحة متطورة مع الجانب الفرنسي، بقيمة 1.1 مليار دولار، أهمها طائرات "رافال".
ووقعت القاهرة مع باريس صفقة لتوريد 24 طائرة رافال، إضافة إلى 4 مقاتلات "جوييد"، وحاملة الطائرات "ميسترال".
وتأتي هذه الصفقات إضافة إلى الاتفاق على مساعدات فرنسية لتحسين طائرات "ميراج 2000" و"ميراج 5" الموجودة لدى الجيش المصري، إلى جانب تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة، في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.
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