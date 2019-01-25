شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الندوات الثقافية الخاصة بجامعة الدول العربية فى معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخُتتمت اليوم، الجمعة، الندوات الثقافية الخاصة بضيف الشرف"جامعة الدول العربية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، بندوة السفير د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية بعنوان "علم الآثار الثوارتي: يثبت ان القدس عربية".

وتطرقت ندوة السفير د. سعيد أبو علي، إلى إدعاء اليهود والنصوص بأن النبي سليمان بنى هيكلاً في مدينة القدس "أورشليم" وهو مايعرف "بالهيكل الأول"، حيث كانت فترة بناءه من 960- 953 ق-م فوق جبل موريا فى بيت المقدس، واستمر بقاء هذا الهيكل 410 سنة إلي أن تم هدمه على يد نبوخد نصر عام 586 ف-م ، وقد بني الهيكل الثاني بعد احتلال كورش الفارسي لبلاد بابل في 520-515 ق-م.

ونوه السفير "أبو على" في هذا الإطار بهدم هذا الهيكل على يد القائد الروماني تيطس عام 70 ميلادي، كما يزعم اليهود أن حائط البراق هو ماتبقى من الهيكل الثاني، وأنه يجب بناء الهيكل للمرة الثالثة كما تم إرتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، وذلك من أجل استعادة مجد إسرائيل المزعوم وبناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى وجعل القدس مركز حكمهم.

كما اشتملت الندوة على عرض قدمته الباحثة دعاء الشريف عن أهم الاساطير التوارثية عن نشأة شعب إسرائيل على أرض فلسطين عن طريق تقديم الأدلة التاريخية ان العرب هم الذين بنو القدس وان اليهود كانوا غرباء بالكامل عن المدينة، هذا وقد تم عرض فيلم وثائقي بعنوان القدس ومعرض صور بعنوان "فلسطين الأرض والشعب والتاريخ: الحقيقة تدحض الأسطورة".

وفِي إطار الجناح الخاص بضيف الشرف جامعة الدول العربية فقط شمل بالكثير من الأنشطة والفعاليات منها:-

برنامج ركن الطفل الذي وفر على مدار الساعة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال وورش العمل التي تعكس رسالة تنمية الإبداع الحسي للأطفال، وقد سعت لتأصيل القيم الثقافية المصرية والعربية التي تناسب الفئات العمرية المختلفة، وكان هذا تحت رعاية وتعاون مركز الطفل للحضارة والابداع بجمهورية مصر العربية.

علاوة على ذلك هناك المبادرات التثقيفية والمعرفية التي أقيمت داخل الجناح ومنها مبادرة كتاب لكل زائر التي لقت أصداء كبيرة من قبل الزائرين، فقد اشتملت على مجموعة من الإصدارات التي تتعلق بأنشطة وانجازات جامعة الدول العربية.