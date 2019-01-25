شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: على المجتمع الدولى عدم ترك الأطفال فريسة لمليشيا الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، إنه يتعين على المجتمع الدولي ألا يترك أطفال اليمن فريسة للميليشيا الحوثية، موضحا :" ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للمليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم".

وأضاف عبر حسابه على تويتر، أن اليمن مخزون بشري كبير وعدم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب يعني انتظار موجة إرهاب منظم وأفكار طائفية ومتطرفة قادمة.





ونشر الأريانى صورا من إحياء المليشيا الحوثية الايرانية ما تسميه يوم الشهيد في مدارس البنين والبنات بصنعاء التي ظلت لعقود وقرون مدينة الحب والتعايش والتسامح والسلام.

وقال :"هكذا تحول المليشيا رياض ومدارس الأطفال إلى اوكار إستقطاب ومعامل إنتاج طلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر، بينما يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن،تكثف المليشيا الحوثية الايرانية من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بهدف غسل عقول أطفالنا وتزييف هويتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين.