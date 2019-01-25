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© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأنه سينشئ "منطقة آمنة" شمالي سوريا، مشيرا إلى إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح عليه مسألة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا، بما في ذلك منطقة آمنة على حدود تركيا.
كان ترامب، الذي أعلن في كانون الأول/ ديسمبر أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا، اقترح في تغريدة إقامة المنطقة الآمنة دون أن يقدم تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: قرار إنشاء منطقة عازلة في سوريا يجب اتخاذه بمشاركة دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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