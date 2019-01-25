لافروف: قرار إنشاء منطقة عازلة في سوريا يجب اتخاذه بمشاركة دمشق

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي " بالنسبة للمناقشات حول المنطقة العازلة، المنطقة الأمنية، ، لا يمكن أن يكون هذا موضوع اتفاق بين روسيا وتركيا. يجب أن يكون هذا خاضعاً للاتفاق مع مشاركة الحكومة السورية، لانه في نهاية المطاف لا بد من الحكومة السورية استعادة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، بما في ذلك المنطقة الآمنة. أنا مقتنع بأن هذا سيكون أفضل حل للمشاكل التي لا تزال قائمة في هذه المنطقة، ويجب أن يكون هناك قدر ضئيل من التدخل الأجنبي قدر الإمكان".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأنه سينشئ "منطقة آمنة" شمالي سوريا، مشيرا إلى إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح عليه مسألة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا، بما في ذلك منطقة آمنة على حدود تركيا.

كان ترامب، الذي أعلن في كانون الأول/ ديسمبر أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا، اقترح في تغريدة إقامة المنطقة الآمنة دون أن يقدم تفاصيل.