مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة

© REUTERS / MOHAMMED SALEM رام الله — سبوتنيك. وقالت الصحة في بيان، اليوم الجمعة، "مقتل الفلسطيني إيهاب عطالله حسين عابد 25 عاما برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرق رفح". وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة "مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي لم تعرف هويته بعد قرب سلواد شرق رام الله وإصابة آخر باليد تم نقله لمجمع فلسطين الطبي برام الله". يذكر أن الحدود على قطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة أسبوعياً بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما، حيث قتل نحو 300 فلسطيني وأصيب نحو 23 ألف برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تصديه للمسيرات التي امتدت على طول الشريط الحدودي الشرقي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

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