لودريان يكشف شرط مشاركة أوروبا في إعادة إعمار سوريا

باريس — سبوتنيك. وقال لودريان في كلمة له أمام السلك الدبلوماسي، اليوم الجمعة، إن "فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لن تساهم بإعادة إعمار سوريا إلا في حال التوصل لحل سياسي".

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أما بما يتعلق بالمقترح التركي إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، قال لودريان إن "المقترح التركي يحتاج لمزيد من البحث والدراسة من حيث التفاصيل ودول التحالف ستجتمع قريبا في واشنطن لدراسة الوضع في سوريا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، في آب/ أغسطس 2018، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية مواصلة جهود إعادة بناء سوريا وعودة اللاجئين.

وتطرق لودريان سريعاً للوضع في لبنان حيث دعا اللبنانيين للإسراع في تشكيل الحكومة من خلال تجاوز الخلافات، وقال: "نحن ندعو اللبنانيين لتشكيل حكومة بأسرع وقت وتجنب الخلافات وإلا ستتعرض تعهدات مؤتمر سيدر لعوائق جمة".

هذا وتستمر الأزمة السياسية في لبنان منذ نهاية أيار/مايو الماضي، حيث لم تتمكن القوى السياسية الرئيسية من مختلف الطوائف من الاتفاق على قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية.