استشهاد فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة‎

رام الله/ أيسر العيس، سعيد عموري/ الخليج 365

استشهد فتى فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أبلغت من جانب جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني (جزء من المنظومة الأمنية الفلسطينية) باستشهاد المواطن أيمن عثمان أحمد (16 عاما) قرب سلواد، شرقي رام الله.

وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغها بإصابة شاب آخر، دون تفاصيل.

من جانبهم، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه شاب فلسطيني من بلدة سلواد، قرب شارع 60 الاستيطاني، ما أدى لإصابته.

وجرى نقل المصاب بسيارة إسعاف إسرائيلية للعلاج، قبل أن يعلن عن استشهاده.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم ألقى 3 مشتبه فيهم الحجارة باتجاه مركبات إسرائيلية مسافرة على طريق رقم 60 بالقرب من سلواد حيث رد الجنود بإطلاق نار باتجاه المشتبه فيهم".

وأضاف: "أحد المشتبه فيهم توفي فيما بعد من جراحه وآخر أصيب، وسيتم التحقيق في ظروف الحادث".

