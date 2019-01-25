استشهاد فلسطيني وإصابة 22 برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 22 آخرون، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "الشاب الفلسطيني إيهاب عطالله حسين عابد (25 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي القطاع".



وذكر القدرة أن الشاب "عابد" أصيب بجراح بالغة الخطورة بعيار ناري في منطقة الصدر نقل على إثره إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس (جنوب)، قبل أن يعلن عن استشهاده.



كما أصيب 22 فلسطينيا بينهم 14 طفلا بجراح مختلفة إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم قرب الحدود الشرقية للقطاع، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة.



وفي بيان سابق، أشار القدرة أن "الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف شرقي مدينة غزة بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 6 مسعفين بحالات اختناق".



من جهته، أفاد مراسل الخليج 365 بأن آلاف الفلسطينيين توافدوا مساء الجمعة نحو مخيمات "العودة" المُقامة في 5 نقاط على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.



واستهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود الشرقية للقطاع المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق المراسل.

وشارك في المسيرة الأسبوعية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إضافة إلى عدد من القيادات البارزة في الفصائل الفلسطينية، بينها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.



ومنذ نهاية مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، بمسيرات "العودة وكسر الحصار" السلمية قرب حدود غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.