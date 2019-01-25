النصر و #الفيصلي سبب إستقالة “عادل البطي”

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الرياض
أعلن عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استقالته من منصبه وذلك احتجاجاً على إصدار قرار نقل مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي المحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة دون علمه.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة قصي الفواز، قد لجأ إلى إقامة مباراة النصر والفيصلي المقررة الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري في المجمعة وذلك لانشغال ملعب الملك فهد بأعمال صيانة.
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