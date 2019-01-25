دحلان يدشن المعرض التشكيلي المصاحب لـ”قراءة النص”

جدة

أعلن رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، عند افتتاح المعرض التشكيلي الجماعي، المصاحب لملتقى قراءة النص، بحضور المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام، عبدالله بن حسن الكناني يوم أمس الأول، عن اقتناء 10 لوحات، ستزين بها ردهات جامعة الأعمال والتكنولوجيا، مشيدًا بالأعمال المعروضة، معتبرًا أنها تكشف عن مدى التطور الفني لفناني وفنانات المملكة، وويمثل بشارات على قدرتهم على تحقيق الإنجازات على كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية. كما كرم الفنانين والفنانات المشاركين.

وقد سجلت التشكيليات حضورًا بارزًا في المعرض، حيث بلغ عدد المشاركات 14 فنانة، في مقابل 5 من رصفائهم التشكليين، وق شارك جميع الفنانين في الورشة الحروفية التي قدمها الفنان نهار مرزوق ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية.

المشاركون والمشاركات في المعرض:

خالدة الغامدي، حنان عريف، إسراء بن محفوظ، أماني غيث، غيداء القحطاني، جميلة آل محمد، عفاف الحمودي، نوره الزهراني، مها عبدالعزيز الغامدي، مرام الغامدي، سلافة محمود، ابتسام مبارك، مها مشرف، غادة زيتون. أيمن المهاوي، عبدالرحمن محمد، عبدالله بايعشوش، مناف الثبيتي، وحسين بحول.