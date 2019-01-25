كأس_آسيا2019 دور الأربعة يحمل مواجهه بين #إيران و #اليابان

سيشهد الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية (الإمارات 2019)، مواجهة بين اليابان وإيران، وهما من ضمن الأكثر تتويجاً بالبطولة، وذلك بعد تغلبهما في ربع النهائي على فيتنام والصين، على الترتيب.

ولم يشهد ربع نهائي البطولة أية مفاجآت، حيث تمكن منتخب “الساموراي” صاحب الأربعة ألقاب لهذه البطولة، من الفوز على فيتنام بهدف نظيف على ملعب آل مكتوم في دبي.

ولكن اليابان بقيادة مدربها هاجيمي موريياسو عانت أكثر من المتوقع للبقاء لأطول وقت ممكن في البطولة، وفازت على فيتنام -التي خاضت في الإمارات ثاني مشاركاتها في كأس أمم آسيا- بفضل ركلة جزاء سجلها اللاعب ريتسو دوان (ق57) من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ضرب الساموراي -بطل نسخ أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، موعداً في نصف النهائي مع إيران التي فازت اليوم على الصين بثلاثية نظيفة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وافتتح المنتخب الإيراني، الذي حقق لقب البطولة أعوام 1968 و1972 و1976 ، تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش أهداف اللقاء عن طريق المهاجم مهدي طارمي (ق18) ثم سردار أزمون (ق31)، واختتم المهاجم كريم أنصاريفرد أهداف اللقاء (ق90+2).

وسيبحث كل من المنتخب الإيراني ونظيره الياباني عن الوصول لنهائي البطولة خلال مواجهتهما المقرر لها الإثنين المقبل على ملعب هزاع بن زايد.