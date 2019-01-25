الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود يعزي أسرة (البلوي)

فوزية مشهور واسى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود ، أمس ، أسرة (البلوي) في فقيدهم والدهم الشيخ/ عبدالحميد بن صالح البلوي (رحمه الله) ودعا سموه الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد عبر أبناء الفقيد كلاً من : سلطان وصالح وعبدالمجيد وماجد وأسامه وفهد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه الكريم مؤكدين أن مواساة سموه لهم كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم ، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

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