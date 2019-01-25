قطر تعبر #كوريا_الجنوبية وتقترب من اللقب الآسيوي

الإمارات

أقتربت قطر من تحقيق حلمها بفوزها ببطولة آسيا لكرة القدم وذلك بعد أن حقق فوزاً مفاجئًا 1-صفر على كوريا الجنوبية، والتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وبعد مباراة قليلة الفرص استحوذ حاتم، لاعب الوسط المدافع، على الكرة وسددها أرضية قوية من مدى بعيد، ليسجل الهدف في الدقيقة 78.

وستلعب قطر في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع الإمارات صاحبة الأرض أو أستراليا حاملة اللقب.