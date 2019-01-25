شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يختبر ميزة جديدة خاصة بالصور والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - وكالات:
يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة مفيدة للغاية؛ إذ أطلق تطبيق التراسل الفوري إصداراً تجريبياً لهواتف أندرويد يقدم ميزة “عرض في الدردشة”، ويمنحك ذلك القدرة على الضغط على الصورة لمعرفة مصدرها.
فعلى سبيل المثال، سيكون ذلك مفيداً في تذكر جهة الاتصال التي أرسلت لك صورة غير مذكور عليها مصدرها، ويمكنك الضغط على زر واحد للانتقال مباشرة إلى اللحظة التي جرت فيها الدردشة، وذلك وفقاً لما نشره موقع Phonearena الهندي.
كما أنها مفيدة إذا كنت تريد أن تتذكر وقت مشاركة إحدى الصور، وهذه الميزة متاحة بالفعل لنظام iOS ولكن تم تضمينها في تحديث إصدار بيتا من WhatsApp لتكون متاحة للجميع بشكل رسمي؛ مما يعني أنه سيتم طرحه في الإصدار العام في الأسابيع والأشهر المقبلة.
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