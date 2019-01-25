شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مؤلمة في بريدة.. وفاة أب بعد 4 ساعات من رحيل ابنته والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - القصيم:

شهدت منطقة القصيم، قصة مؤلمة، حيث توفي أب بعد ساعات قليلة من وداع ابنته التي رحلت عن الدنيا في صراع مع المرض.

وروى المعلم محمد عبد الله الجعيدان قصة وفاة شقيقته مريضة السمنة يوم الجمعة الماضي، ومن ثم وفاة والده حزناً عليها بعد 4 ساعات فقط من موتها.

وقال الجعيدان إن شقيقته “هالة” كانت تحب والده كثيراً وهو كان يحبها، وأُصيبت بمرض بسبب السمنة وكانت تخفي ألمها عن والدها حتى لا يحزن عليها.

وأضاف أن الحالة الصحية لأخته تدهورت قبل أكثر من أسبوع ونُقلت للمستشفى، وفجأة دخلت في غيبوبة، ولم يستطع الوالد زيارتها لتردي حالتها، قبل أن تصعد روحها إلى بارئها بعد صلاة الجمعة الماضية، ولما علم الوالد بكي كثيراً وحزن عليها، لكنه ظل محافظاً على رباطة جأشه وكان يحث والدتي على الصبر.

وأشار المعلم الجدعان، إلى أن والده عاد إلى المنزل بعد صلاة العصر من نفس اليوم، وفجأة سقط مغشياً عليه ليرحل إثر أزمة قلبية حزناً على رحيل “هالة”.

وبيَّن الجعيدان أنهم شيعوا جثمان شقيقته عشاء يوم الجمعة الماضي، وكان بجوارها قبر واحد، وفي اليوم التالي أدوا صلاة الميت على والده بعد الظهر، ودُفن الوالد بالقبر المجاور لقبر ابنته “هالة”.