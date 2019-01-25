إحالة قضية وفاة مواطنة عقب دخولها مستشفى المحافظة العام للجهات المختصة بـ #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إمارة منطقة عسير، إحالة قضية وفاة المواطنة التي أصيبت بسكتة قلبية عقب دخولها مستشفى المحافظة العام، إلى الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.

وقالت إمارة منطقة عسير، في بيان صادر عنها اليوم، إن أمير المنطقة تقدم بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، فيما أكدت الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين، وأنه قد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وكذلك تم تحديد جميع من تعاملوا معها طبيا بالمستشفى.

وأشار البيان إلى أن القضية تمت إحالتها للجهات المختصة، لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حال ثبوت أي تقصير.

وتابع البيان أن الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.